Голдобин: «наручников» на мне никогда не было, иначе можно распрощаться со своей игрой

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал о подготовке к сезону и о работе с главным тренером красно-белых Алексеем Жамновым.

«Тренируемся, вот в зал сходили. Там работал над силовыми качествами. Приседал, бросал мяч в пол. Сколько килограмм жму в присяде? Я не гонюсь за весами. Стараюсь работать с меньшим весом, но правильно. Морозов и Порядин пока что много ошибаются на льду (улыбается). Но мы ещё придём к идеалу. Все ошибаются. Вроде как есть «химия». Крутим, вертим.

Под руководством Алексея Жамнова работать интересно. На нас нет «наручников». Главное — не ошибаться. «Наручников» на мне никогда не было. Если ты на себя их надеваешь, то можешь распрощаться со своей игрой, потому что с детства люди не меняется.

Алексей Ковалёв и Алексей Жамнов — легенды нашего хоккея и хорошие тренеры, которые раньше работали в разных местах. Они говорят много интересных вещей, я многому у них учусь. Чему именно я уже научился? Не буду раскрывать секретов. В игре всё увидим. Насколько давит того, что от «Спартака» в этом году много ожиданий? Я уже привык к давлению. Наши фанаты и многие другие болельщики ждут выстрела от команды. Думаю, мы не оплошаем», — сказал Голдобин в интервью «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Металлурга» в результате обмена 5 июня 2023 года. В минувшем сезоне за «Металлург» Голдобин забросил 21 шайбу и набрал 38 (21+17) очков в 70 играх.