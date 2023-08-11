«Символ и главный спортивный посол России». Андрей Назаров — об Александре Овечкине

Известный тренер Андрей Назаров поздравил нападающего Даниса Зарипова с завершением игровой карьеры и отметил участие в прощальном матче капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Прежде всего хочу пожелать Данису Зарипову, моему челябинскому земляку, найти себя после хоккея. По своему опыту могу сказать, что жизнь после завершения профессиональной карьеры очень интересна и терниста, надо быть готовым ко всему. Рад, что руководство Республики Татарстан поддержало прощальную встречу Даниса, матч получился очень интересным и ярким, с обилием звёзд настоящего и прошлого.

Здорово, что проводить Даниса из большого хоккея приехали Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Евгений Кузнецов, Сергей Зиновьев, нынешний президент КХЛ Алексей Морозов, тренеры в чемпионских командах Зарипова – Зинэтула Билялетдинов и Илья Воробьёв. И, конечно, Александр Овечкин.

Саша вообще заслуживает особого уважения. Несмотря на свой плотный график и большую загруженность, он прилетел в Казань, где его ждали все, включая многочисленных болельщиков. Это большой плюс. Овечкин, без сомнения, лучший хоккеист мира и самый звёздный игрок современности. Он символ и главный спортивный посол нашей страны», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.