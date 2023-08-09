Проводы иконы! Самый титулованный игрок в истории КХЛ красиво простился с хоккеем

24 февраля 2023 года самый титулованный игрок в истории КХЛ Данис Зарипов последний раз появился на льду в официальном матче. Выступавший за «Ак Барс» нападающий принял участие в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:6), после чего совершил круг почёта по «Татнефть-Арене». Впереди казанскую команду ещё ждало успешное выступление в плей-офф, где подопечные Зинэтулы Билялетдинова в результате добрались до седьмого матча финала Кубка Гагарина. Но в плей-офф заслуженный ветеран российского хоккея участия уже не принимал. Хоть и находился вместе со своей командой.

Спустя несколько месяцев после объявления хоккеистом о завершении карьеры «Ак Барс» устроил для своей легенды торжественные проводы, организовав в Казани прощальный матч Даниса Зарипова. Специально для участия в этой встрече в столицу Татарстана прилетела целая россыпь звёзд хоккея прошлого и настоящего. В том числе участие в матче приняли Александр Овечкин и Александр Сёмин, Сергей Мозякин и Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Александр Свитов, Виталий Прошкин и Евгений Медведев, Василий Кошечкин и Евгений Кузнецов, Александр Радулов и Эмиль Гарипов.

Разумеется, прощальный матч Зарипова просто не мог обойтись без присутствия и ещё двух составных частей той самой выдающейся тройки «ЗЗМ». Сергей Зиновьев и Алексей Морозов снова заняли места в привычном сочетании со своим бывшим партнёром по «Ак Барсу». Согласно формату проведения встречи, матч состоял из двух периодов. Команду «зелёных» возглавил Зинэтула Билялетдинов, команду «белых» – Илья Воробьёв. При этом сам главный виновник торжества первый период должен был отыграть за «зелёных», а второй отрезок – уже за «белых».

Прощальный матч Даниса Зарипова Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Данис Зарипов – пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды выигрывал чемпионаты мира, а также их серебряный и бронзовый призёр. Зарипов – уникальный и легендарный человек, который играл в стиле Харламова, можно так сказать. У него есть такие нотки. Умный, грамотный и необыкновенный хоккеист.

Вижу ли Зарипова генменеджером или работником ФХР? Самое главное, что он хочет, он у нас ещё и бизнесмен. Может, сначала он захочет быть детским тренером, а потом команду возглавит. Всё в его руках, пожелаем ему удачи», – заметил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, также посетивший «Татнефть-Арену», чтобы лично поблагодарить Зарипова за те 25 лет, которые Данис провёл на льду.

Перед началом встречи зрителей ждала насыщенная программа в фойе «Татнефть-Арены».К слову, все билеты на мероприятие были раскуплены ещё в середине июля. Хотя в данном вопросе не обошлось и без ложки дёгтя – некоторые заветные квитки спекулянты смогли увести в интернет, пытаясь там их сбыть за баснословную цену в 50 тысяч рублей. Что не понравилось даже самому Данису.

«Наша сторона хотела предоставить возможность всем попасть на эту игру. Не могу комментировать, что дальше пошло не так. Надеюсь, что все желающие смогут попасть на игру. Приятно ли мне, что меня так высоко оценивают, продавая билеты за 50 тысяч? Честно? Нет. Хочется, чтобы всё было по правилам», — сказал Зарипов.

Попавшие на матч зрители получили возможность не только стать свидетелями прощального матча своей легенды, но и посетить выставки игровых свитеров Даниса, а также воочию увидеть трофеи, завоёванные 42-летним нападающим в ходе его великолепной игровой карьеры.

Собравшейся аудитории были представлены Кубок Гагарина, Кубок чемпионов России, Кубок чемпионов мира, а также Кубок европейских чемпионов. Также у болельщиков была возможность оставить специальные пожелания в адрес символа «Ак Барса». Сам же Данис провёл пресс-конференцию для представителей средств массовой информации.

Данис Зарипов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Честно, не ожидал, что столько народа будет среди журналистов. Мне очень приятно, что такое внимание уделили сегодняшнему мероприятию. Надеюсь, всё пройдёт как задумано, без сбоев и ошибок. Эмоции захватывают, очень сильное волнение, но от этого никуда не деться. Буду стараться его не показывать.

Две недели готовили сегодняшний матч, происходило обширное общение, связь с друзьями, знакомыми и участниками матча. Вроде уже был готов ко всему, но сегодняшний день очень ярко для меня начался, и чем ближе матч, тем ещё больше накатывает. Будем стараться провести встречу на высшем уровне», — сказал Зарипов на пресс-конференции.

Портретами Зарипова украсили каждое сиденье стадиона, который рассчитан почти на девять тысяч мест (вместимость арены – 8900 человек).Перед началом встречи состоялась торжественная церемония, в ходе которой главный герой вечера сначала выступил с речью к болельщикам и своим бывшим партнёрам, а затем под своды казанской арены был поднят именной стяг Зарипова.

Гвоздём церемонии стало объявление, сделанное казанским клубом о выводе из обращения 25-го игрового номера, под которым выступал хоккеист в ходе игровой карьеры. В будущем больше ни один хоккеист не сможет выступать за казанскую команду в свитере под номером «25». Данис стал первым игроком в 67-летней истории клуба, удостоенным столь высокой чести. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о внесении Зарипова в городскую Книгу почёта.

Прощальный матч Даниса Зарипова Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Церемония получилась настолько яркой и запоминающейся, что сама игра даже немного отошла на второй план. К тому же до начала встречи состоялся ещё и благотворительный аукцион, на котором белый свитер с золотыми номерами и фамилией Овечкина, а также автографами капитана «Вашингтона», Ильи Ковальчука и других участников прощального матча был продан за 2,1 млн рублей. Джерси Зарипова с автографами самого хоккеиста, Овечкина и членов команды «зелёные» продали за 260 тысяч рублей.

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В самой же игре автором первого гола в матче стал выступавший в составе «зелёных» трёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Григорий Шафигулин. Однако не прошло и минуты, как Ковальчук фирменным кистевым броском восстановил равновесие на табло. «Белые» прибавили и забили снова, а затем Радулов с близкого расстояния отправил ещё одну шайбу в ворота Гарипова, сделав счёт 3:1 в пользу команды Воробьёва.

Участники матча продолжали охотно развлекать самих себя и зрителей, демонстрируя свой мастерство. Вот уже Алексей Чупин, словно в лучшие годы, сработал на перехвате и изящно реализовал выход один на один, переиграв Кошечкина и заставив Билялетдинова аплодировать на скамейке. Когда ещё можно увидеть, как счастливый Зинэтула Хайдярович улыбается и аплодирует своему хоккеисту после забитого гола? В этот день такие эмоции у легендарного тренера возникали регулярно. И вот уже Морозов выдаёт передачу на пустой угол, а Зиновьев отправляет шайбу в ворота, делая 4:4.

На перерыв команды отправились при счёте 6:4 в пользу «зелёных». Под занавес первого периода отличился и сам Зарипов, который в перерыве поменял раздевалку и во второй двадцатиминутке играл уже за «белых». В общей сложности в итоге команды забросили 21 шайбу. Последнее и финальное слово осталось за «белыми», которые предприняли решающее ускорение при счёте 8:8. Мозякин вывел команду Воробьёва вперёд, следом отличился Овечкин, а итоговый счёт зафиксировал 12:9 в пользу «белых». Символично, что последний гол в матче забил не кто иной, как сам Зарипов. Это был его вечер. В качестве же вишенки на торте участники встречи подарили зрителям ещё и серию буллитов.

Вот так в окружении близких друзей Зарипов красиво простился с хоккеем в городе, где он стал легендой. Но попрощался Данис только с игровой частью хоккея. На всё той же пресс-конференции Данис рассказал журналистам о своём желании остаться в любимом виде спорта – только, естественно, уже в иной роли.

«Кем вижу себя в будущем? Ещё раз повторюсь, что на сегодняшний день я пока всё провожу на релаксе и немного выдыхаю после длительной карьеры. Но мы находимся в тесном контакте с клубом, происходит хорошее общение. Думаю, что в ближайшем будущем мы открыто пообщаемся с руководством клуба. Скажу лишь, что мне очень хочется остаться в хоккее и остаться в развитии хоккея Татарстана».

Прощальный матч Даниса Зарипова Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Так что теперь остаётся ждать нового поворота в жизни уникального хоккеиста. А уж в том, что богатейший игровой опыт Зарипова должен пригодиться российскому хоккею – сомневаться особо не приходится. А пока вместе со всей Казанью говорим: «Спасибо, Данис».