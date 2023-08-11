Зарипов сфотографировался на фоне ковра и плаката с надписью «Привет, пенсия»

Бывший нападающий Данис Зарипов сфотографировался с плакатом «Привет, пенсия». Видео с моментом в своих социальных сетях выложила жена российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская.
Плакат висит на ковре, рядом находится диван, на котором сидит Зарипов. Вокруг много хоккейных вещей, которые связаны с экс-форвардом «Ак Барса»: клюшки, подушка с номером 25.
Напомним, ранее «Ак Барс» на церемонии перед прощальным матчем Даниса Зарипова навсегда вывел 25-й номер хоккеиста из обращения. Стяг с майкой экс-хоккеиста был поднят под своды «Татнефть-Арены».
Отметим, что чей-либо номер был выведен из обращения впервые в истории «Ак Барса».
Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств. Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Зарипов сыграл за «Ак Барс» 15 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.
- 11 августа 2023
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