Зарипов — это и есть хоккей. Что воплощает в себе ушедшая легенда?

«Всё должно быть вовремя, насколько оправданно решение сменить лидеров в команде, станет понятно через некоторое время. Морозов и Зарипов уже не те, что были раньше, с этим уже никто не спорит». Сказано это было Вячеславом Старшиновым — не поверите — ровно десять лет назад. Тогда казалось, что в Казани завершается эпоха, клуб расстался не только с членами легендарного звена, но и с не менее легендарными для Казани финнами.

Перемотка на четыре года вперёд: «Магнитка» Зарипова впервые за это время встречается с «Ак Барсом» в плей-офф. «Металлург» со своей великолепной первой пятёркой — явный фаворит, отдавший за два первых раунда лишь один матч. В третьем матче при 0-2 в серии Казань ведёт 2:1, всё идёт к эндшпилю и появлению какой-никакой интриги — и тут появляется Зарипов и всё портит. За какие-то две минуты Данис делает дубль, который отправляет почти родной клуб в нокдаун и фактически определяет первого фнналиста.

В славной карьере Зарипова, где есть шесть российских чемпионств и три золота ЧМ, наверняка есть моменты и похлеще — но это эталонное «клатчерство», как говорят в Америке, запало в душу давно. Этот момент был поразительно кинематографичен — но ещё более удивительным оказалось то, что через год Зарипов проделал обратный путь, «Ак Барс» снова стал чемпионом, а «Металлург» после этого мечется туда-сюда. Надо ли говорить, что за четыре сезона без Зарипова казанский клуб ни разу не сыграл в главном финале, а «Магнитка» это делала трижды? Нужна ли более яркая иллюстрация влияния роли праймового Зарипова?

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Уходит ли Зарипов на самой высокой ноте? Пожалуй, скорее, нет, и последние два сезона были проведены словно в качестве живого талисмана «Ак Барса». Более того, в чемпионате-2021/2022 клуб уже готовился к завершению карьеры, снимал сериал — но это оказался фальстарт, Зарипов провёл ещё один сезон, пусть куда чаще оказывался в запасе. Однако это со стороны это не вызывало какого-то раздражения — не было повторения истории с Патриком Марло, который ничего в жизни не выиграл на клубном уровне, но при этом пытался побить рекорд Горди Хоу, словно отбывая на льду трудовую повинность.

В принципе, это можно человеку, который ещё действующим игроком создал себе яркий и запоминающийся образ. Многие часто жалуются, что у хоккеистов мало харизмы, и даже некоторые наши энхаэловские звёзды мало что могут предложить миру, кроме «отдал-забил» — пусть красивого, но для людей вне хоккея не особо ценного. А Капитан Татарстан, который родился из того, что клуб переделал мем с «типичным татарином», сидящим у компьютера с эчпочмаками и чак-чаком, стал народным и появился на стене казанского дома.

Можно сказать, что этот образ во многом создали хорошие пиарщики — но легко представить, как другие представители поколения Зарипова убегали бы от любой медийности, как от огня. «Ак Барс» использовал своего капитана в медийном плане на полную катушку — вешал на него микрофон на предсезонке, организовывал сессии вопросов с детьми, разве что во сне не снимал. И это на самом деле очень важно — попробуй ещё найди такого проводника в мир хоккея, который видел всё и всех. Даже ярость Зарипова становилась товарным знаком на годы вперёд — и тень «устроенного балета» не пропадёт никогда.

Данис Зарипов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

И на льду Зарипов был одним из последних представителей той почти вымершей породы, которая позволяла на одних мозгах успешно играть и в 40 лет, пока остальные команды стремились играть как «курицы без головы» в шорт-трек с клюшками. Люди, которые выросли уже в эпоху HD, не смогут спокойно смотреть записи игр суперлиги или ранней КХЛ с их рябым показом и скоростями, которые кажутся черепашьими. Именно Зарипов был одним из послов тех лет, что кажутся уже ужасно далёкими, обеспечивая связь времён. На фоне очень глубокого, ровного, но так похожего друг на друга и не выделяющегося поколения Зарипов и тот же Мозякин, прощальный матч которого будет связан с зариповским, выглядят представителями другой высокоразвитой цивилизации.

Зарипов-игрок сочетает в себе почти всё, за что мы любим хоккей — технику, верность своим командам, желание и умение побеждать, сыграть по-чемпионски в самый нужный момент. Как и в случае любого спортсмена, это осознаёшь только тогда, когда он уже больше не сыграет и перестаёт казаться чем-то самим собой разумеющимся.