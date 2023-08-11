The Athletic: Бучневич был одним из лучших игроков «Сент-Луиса», до новой саги — два года

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд поделился мнением о российском нападающем «Сент-Луис Блюз» Павле Бучневиче.

«Павел Бучневич был одним из лучших игроков «блюзменов» в последние два года, и у него осталось ещё два года по четырёхлетнему контракту на $ 23,2 млн, который он подписал после перехода в 2021 году. Он не может официально продлить соглашение до июля 2024 года, так что осталось немного времени, прежде чем это станет новой сагой. «Блюзмены», безусловно, будут очень заинтересованы в переподписании Бучневича, если он продолжит играть так, как раньше, но он также может продать себя подороже в «Сент-Луисе» или попробовать себя в качестве свободного агента. Время покажет», — говорится в сообщении.