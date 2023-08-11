The Athletic ответил на вопрос, могут ли «Рейнджерс» вернуть Бучневича
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Журналист The Athletic Артур Стэйпл поделился мыслями о возможном возвращении российского нападающего Павла Бучневича в «Нью-Йорк Рейнджерс». У обозревателя спросили, может ли генеральный менеджер «рейнджеров» Крис Друри в дедлайн попытаться выменять форварда у «Сент-Луис Блюз», которые, «судя по лучшим имеющимся прогнозам, будут тонуть».
«Боюсь, для Бучневича в Нью-Йорке всё кончено. Не думайте, что генеральный менеджер — фанат», — приводит слова Стэйпла The Atheltic.
Напомним, Бучневич был задрафтован «Рейнджерс» в 2013 году в третьем раунде под общим 75-м номером. В 2021 году российский нападающий был обменян в «Сент-Луис». За «Нью-Йорк» форвард сыграл пять сезонов — с 2016/2017 по 2020/2021.
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