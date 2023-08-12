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«Куньлунь» крупно обыграл «Нефтехимик» на предсезонном турнире в Тольятти

«Куньлунь» крупно обыграл «Нефтехимик» на предсезонном турнире в Тольятти
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В Тольятти проходит второй игровой день на предсезонном турнире Кубка Лады, в котором «Нефтехимик» крупно уступил «Куньлуню» со счётом 1:6. Решающим стал отрезок в середине первого периода, когда китайский клуб забросил четыре шайбы в течение 3 минут и 20 секунд.

Счёт в матче открыл Клифф Пу на восьмой минуте матча (7:30). Ещё три шайбы влетели в ворота голкипера «Нефтехимика» Эмиля Гарипова в течение 3 минут и 20 секунд. Нападающий «Куньлуня» Девин Броссо оформил дубль уже к отметке в 10 минут и 50 секунд первого периода. После четвёртой шайбы Гарипов был заменён на Ярослава Озолина. Единственную шайбу за «Нефтехимик» забросил Булат Шафигуллин. Ворота «Куньлуня» защищал Александр Лазушин.

Кубок Лады. Кубок Лады
12 августа 2023, суббота. 12:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 6
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Пу (Вон, Фу) – 07:30 (5x5)   0:2 Лисин (Вон, Сомерби) – 08:11 (5x5)   0:3 Броссо (Кэмпбелл, Лесли) – 09:35 (5x5)   0:4 Броссо (Кэмпбелл, Фрэм) – 10:50 (5x4)   0:5 Фу (Кэмпбелл, Спроул) – 30:16 (5x5)   1:5 Шафигуллин (Брюквин, Дергачёв) – 43:00 (5x4)   1:6 Пу (Вон) – 58:18 (5x4)

«Куньлунь» выиграл свой второй матч на турнире и возглавил таблицу.

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