Вратарь «Нефтехимика» Гарипов пропустил четыре шайбы от «Куньлуня» за три минуты

В Тольятти проходит второй игровой день на предсезонном турнире Кубка Лады. В данный момент идёт первый период матча «Нефтехимик» — «Куньлунь». Китайский клуб забросил четыре шайбы в течение 3 минут и 20 секунд.

Счёт в матче открыл Клифф Пу на восьмой минуте матча (7:30). Ещё три шайбы влетели в ворота голкипера «Нефтехимика» Эмиля Гарипова в течение 3 минут и 20 секунд. Нападающий «Куньлуня» Девин Броссо оформил дубль уже к отметке в 10 минут и 50 секунд первого периода. После четвёртой шайбы Гарипов был заменён на Ярослава Озолина.

Напомним, вчера «Нефтехимик» вырвал на последней минуте матча победу у воскресенского «Химика» со счётом 4:3. «Куньлунь» вчера обыграл хозяев турнира «Ладу» со счётом 3:2.