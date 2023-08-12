Вратарь «Нефтехимика» Гарипов пропустил четыре шайбы от «Куньлуня» за три минуты
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В Тольятти проходит второй игровой день на предсезонном турнире Кубка Лады. В данный момент идёт первый период матча «Нефтехимик» — «Куньлунь». Китайский клуб забросил четыре шайбы в течение 3 минут и 20 секунд.
Счёт в матче открыл Клифф Пу на восьмой минуте матча (7:30). Ещё три шайбы влетели в ворота голкипера «Нефтехимика» Эмиля Гарипова в течение 3 минут и 20 секунд. Нападающий «Куньлуня» Девин Броссо оформил дубль уже к отметке в 10 минут и 50 секунд первого периода. После четвёртой шайбы Гарипов был заменён на Ярослава Озолина.
Кубок Лады. Кубок Лады
12 августа 2023, суббота. 12:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2-й период
0 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Пу (Вон, Фу) – 07:30 (5x5) 0:2 Лисин (Вон, Сомерби) – 08:11 (5x5) 0:3 Броссо (Кэмпбелл, Лесли) – 09:35 (5x5) 0:4 Броссо (Кэмпбелл, Фрэм) – 10:50 (5x4)
Напомним, вчера «Нефтехимик» вырвал на последней минуте матча победу у воскресенского «Химика» со счётом 4:3. «Куньлунь» вчера обыграл хозяев турнира «Ладу» со счётом 3:2.
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