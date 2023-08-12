Вайсфельд ответил на вопрос, может ли Иван Демидов стать перспективнее Мичкова
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, сможет ли 17-летний нападающий Иван Демидов стать перспективнее Матвея Мичкова. Оба хоккеиста отлично смотрелись в одном звене в составе СКА на предсезонном турнире в Сочи.
«Может ли Иван Демидов стать перспективнее Мичкова? На турнире в Сочи он был чуть ли не доминирующим нападающим. Если он будет играть так весь сезон, в чём я сомневаюсь, то да. По уровню мастерства он готов к КХЛ, но вопрос по функциональному состоянию, всё-таки ещё молодой возраст. С другой стороны, примеры Буре, Ковалёва, Королюка показывают, что бывают и исключения», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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