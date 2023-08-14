Тертышный: «Трактор» стал играть агрессивнее, допускается импровизация в атаке

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал об играх в межсезонье и назвал изменения в игре челябинцев по сравнению с прошлым сезоном.

«В этом сезоне буду намного увереннее – это 100%. Потому что первый сезон был отличный, второй был не прям супер, но этот сезон уже по-другому совсем, всё с чистого листа. Тем более в этом году у нас вообще половина команды новеньких. И сейчас уже мы все подружились и вообще другой состав, другая семья в этом году. Так, в принципе, всё отлично, вообще чувствую себя великолепно.

Что самое «вкусное» на предсезонке? Из всего? Баллоны. В кавычках (улыбается). А если говорить реально, то, это, конечно же, турниры, игры, потому что ты тренируешься три-четыре недели друг с другом, и уже под конец сборов вы уже друг другу надоедаете, и охота поиграть с другими ребятами в хоккей. Вот приехали на турнир, вообще всё очень круто в Казани, тепло, вообще отлично. Тем более будем играть в финале, нужно получать только удовольствие.

Что привнесли новые специалисты по физподготовке? Очень много нового. Во-первых, у нас два тренера, это уже хорошо: на всех хватает времени, все под контролем. Можно сказать, что сейчас у нас у каждого индивидуальный график. Все разделены по группам, кому-то надо веса полегче, кому-то потяжелее. К каждому индивидуальный подход – это круто.

Так же новые тренеры по нападающим – Заварухин и Кулибаба, какие впечатления от работы? С Алексеем Заварухиным я работал уже в молодёжке, то есть я его прекрасно знаю, что он будет требовать. Добавилось, наверное, агрессии. Стали действовать поагрессивнее, что в игре, что на тренировках. Я думаю, это, наверное, самое главное отличие. Импровизация, конечно, допускается: в зоне нападения можешь всё, что ты умеешь, но всё равно есть определенные наработки, которые можно и нужно делать.

Какова цель на сезон? Минимум – это плей-офф. И потом уже нужно действовать по ступенькам, раунд раундом», — сказал Тертышный в интервью Metaratings.ru.