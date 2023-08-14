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Главный тренер «Лады» назвал лидера команды после домашнего турнира

Главный тренер «Лады» назвал лидера команды после домашнего турнира
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвёл итоги завершившегося предсезонного турнира в Тольятти и оценил игру Андрея Алтыбармакяна, который стал лучшим бомбардиром Кубка Лады — 2023.

«Наш домашний турнир — это один из этапов подготовки к чемпионату, и в то же время это знакомство болельщиков с новой командой. Поэтому хотелось перед ними сыграть можно успешнее. К сожалению, не получилось нам выиграть во всех матчах турнира, но две победы из трёх — тоже неплохо. Но для тренерского штаба больше даже важен не результат этих матчей, а то, как выглядят в игре наши тренировочные наработки. И мы благодаря этим играм смотрим, что нам нужно улучшать, подправлять, а, может быть, что-то и изменять в своей подготовке. Результат этих матчей больше важен для игроков в психологическом плане. Они проделали большой объём тренировочной работы и важно, чтобы они верили в то, что они делают и что это приносит результат. Поэтому, с этой точки зрения, можно считать итоги домашнего турнира положительными.

Можно ли назвать фамилии хоккеистов, с кем придётся расстаться? Сейчас турнир только завершился, у нас ещё есть понедельник, обсудим с тренерским штабом, руководством клуба и информация появится на официальном сайте клуба. Расставаться с любым игроком не просто, всё же какое-то время он был частью нашего коллектива. Но количество игроков в заявке ограниченно, поэтому мы вынуждены сделать непростой выбор.

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян, он явный лидер команды? Андрей очень хорошо работал весь подготовительный период, был лидером и примером в тренировочном процессе, что перешло и на игры, в которых он тоже вёл команду за собой. Мы надеемся, что он на этом не остановится и в сезоне продолжит радовать нас и работой, и результатом.

Поддержка болельщиков была очень хорошей, все прекрасно знают, как в Тольятти любят хоккей и болеют за свою команду. Я знаю, что в прошлом сезоне и на играх ВХЛ зрители заполняли арену. Поэтому мы ждём, что в этом сезоне стадион на играх будет полным, а болельщики будут нашим дополнительным игроком. Ответственность перед болельщиками даст нашей команде дополнительный стимул в борьбе за победы», — цитирует Браташа Allhockey.

Напомним, по итогам Кубка Лады — 2023 победителем стал «Куньлунь Ред Стар», на втором месте — «Лада», замыкает тройку призёров «Нефтехимик», четвёртое место у «Химика».

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