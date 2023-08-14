Дедунов: Ротенберг и Крылов — требовательные люди, они знают, чего хотят

Нападающий петербургского СКА Павел Дедунов рассказал об уходе Александра Крылова из «Авангарда».

«Когда я уходил, то Крылов был на своем посту. Все находились на своих местах. Ничего не предвещало. Для меня это решение было неожиданностью. Человек себя здесь реализовал, отправился дальше что-то воплощать в жизнь. Теперь другой руководитель будет заниматься хоккеем в Омске. Что до Крылова, то после него в городе осталась арена. Да и чемпионский сезон все будут помнить.

Крылова и Ротенберга часто сравнивают, они люди одной «породы»? Сравнивать их не очень корректно. Но думаю, что они прежде всего требовательные люди. Знают, чего хотят.

После поражений Крылов устраивал разносы команде? Такого не было. Всё диктовал тренерский штаб. Всё, в том числе разносы, шли от главного тренера», — сказал Дедунов в интервью Sport24.

Ранее Дедунов рассказал о том, как поменялась его зарплата при переходе из «Авангарда» в СКА.