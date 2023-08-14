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Годро — о Бэбкоке: «Коламбусу» нужен такой упрямый тренер, который будет подталкивать нас

Годро — о Бэбкоке: «Коламбусу» нужен такой упрямый тренер, который будет подталкивать нас
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро прокомментировал назначение Майка Бэбкока на пост главного тренера клуба.

«Немного поговорил с Бэбкоком. Кажется, он действительно хороший чувак. Я болтал с ним в районе часа, когда был в Колумбусе на свадьбе Буна Дженнера. Мы немного покопались в мозгах друг друга. Все мы с нетерпением ждём [тренировочного] лагеря. Он многого ждёт от нашей команды, и это как раз то, чего мы хотим от тренера.

Представляю ли, что Бэбкок потребует от команды? Он уже давно в этой лиге. Он будет прямо говорить о том, чего хочет и как хочет, чтобы его команда работала. Это то, что нам нужно. Нам нужен этот упрямый тренер, который будет подталкивать нас на тренировках и в играх. Я очень рад начать сезон с ним, и я думаю, что в этом году у нас будет хороший сезон», — цитирует Годро официальный сайт НХЛ.

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