Годро: Марченко великолепный хоккеист, он всегда улыбается и поднимает всем настроение
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Нападающий «Коламбуса» Джонни Годро высоко оценил мастерство нападающего «Блю Джекетс» Кирилла Марченко и отметил весёлый нрав россиянина.
«Он отличный парень. Я люблю Марчи. У него отличное чувство юмора. Он отличный хоккеист и великолепный партнёр по команде. У него шикарный бросок.
Ещё мне нравится его энергетика. Он всегда счастлив, постоянно улыбается и всегда появляется на льду с улыбкой. Это поднимает настроение и заряжает позитивом, даже когда команда в целом проводит плохой сезон», — цитирует Годро пресс-служба «Коламбуса».
Напомним, в своём первом сезоне НХЛ Марченко набрал 25 (21+4) очков в 59 играх. Ранее Марченко сообщал, что хотел бы забивать ещё больше голов и заявил о равнении на Овечкина.
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