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Защитник «Колорадо» Кейл Макар появится на обложке игры NHL 24

Защитник «Колорадо» Кейл Макар появится на обложке игры NHL 24
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар будет изображён на обложке NHL 24, сообщается в «твиттере» EA Sports NHL.

«Да здравствует Кейл! Победитель Кубка Стэнли, обладатель «Норрис Трофи» и ваш официальный спортсмен с обложки NHL 24», — говорится в сообщении.

Фото: «Твиттер» EA Sports NHL

Напомним, 24-летний Макар в минувшем сезоне принял участие в 60 встречах, в которых забросил 17 шайб и отдал 49 результативных передач, суммарно набрав 66 очков при общем показателе полезности «+16» и 30 минутах штрафного времени. К этому Кейл добавил 5 (1+4) баллов в шести матчах плей-офф.

Макар был задрафтован «Колорадо» в 2017 году в первом раунде под общим четвёртым номером. В НХЛ канадец провёл 238 встреч, набрав 246 (65+181) результативных очков.

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