Макар нанёс травму Макканну, впечатав того в борт грубым хитом. Кейл получил лишь 2 минуты

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар отметился грубым силовым приёмом в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (2:3 ОТ, 2-2).

На девятой минуте встречи «кракены» проводили атаку. Нападающий Джаред Макканн, за которым бежал Макар, нанёс бросок по воротам Александра Георгиева. Голкипер отразил шайбу, и та пролетела высоко над воротами. Макканн и Макар продолжили движение, и у борта защитник «Колорадо» грубо хитовал нападающего «Сиэтла». Форвард в итоге получил травму и не смог продолжить матч. Макар же получил всего две минуты штрафа.

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Напомним, в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2.