«Ак Барс» и «Трактор» почтили память Родиона Амирова минутой молчания

«Ак Барс» и «Трактор» после финального матча предсезонного турнира Кубок ТАНЕКО в Казани почтили память нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова минутой молчания. Сегодня, 14 августа, 21-летний хоккеист ушёл из жизни.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Салавата Юлаева». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в феврале 2022 года появилась информация, согласно которой у молодого хоккеиста обнаружили опухоль головного мозга. Он проходил продолжительное лечение и не играл с января 2022 года. В мае 2023 года форвард продлил контракт с «Салаватом». Амиров провёл 79 встреч в КХЛ и Кубке Гагарина, набрав 18 (10+8) очков при общем показателе полезности «-6».

Амиров выигрывал бронзу первенства России среди юношей 2001 г.р. в 2017-м, бронзу Кубка Глинки/Гретцки в 2018-м, серебро чемпионата мира U18 в 2019-м, конференцию «Восток» регулярного чемпионата МХЛ (2019/2020), а также бронзу чемпионата МХЛ (2020/2021).