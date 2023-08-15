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Курьянов подробно объяснил, почему «Авангард» не предлагал Толчинскому 5-летний контракт

Курьянов подробно объяснил, почему «Авангард» не предлагал Толчинскому 5-летний контракт
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Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов подробно высказался о ситуации с экс-форвардом клуба Сергеем Толчинским и объяснил, почему хоккеисту не предложили контракт на пять лет.

«Мы на эту тему разговаривали ещё в середине сезона. Так, абстрагировались, просто контрактную тему затронули. И он спросил, почему у нас такие длинные контракты не практикуются. Так вот, с моей точки зрения, ещё в ситуации с Грицюком пятилетний контракт на бумаге был бы логичным. Но не в разрезе истории с Толчинским. Ведь если посмотреть регламент, то при расторжении контракта с хоккеистом для расчёта компенсации значение имеет только второй год договора, но не третий, четвёртый и пятый. Они, по сути, становятся формальностью. Так что можно хоть десятилетний подписать – работают всё равно только первые два года. Поэтому рассматриваю трёхлетние, четырёхлетние контракты, чтобы строить команду в перспективе, а пять лет – это уже слишком далеко. Такие договоры, наверное, ещё имеет смысл заключать с хоккеистом, который у тебя вырос в клубе – со своим проспектом. И который ещё молодой», — сказал Курьянов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»:
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