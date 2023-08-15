Билялетдинов назвал причины поражения «Ак Барса» в финале домашнего турнира

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в финале домашнего предсезонного турнира с «Трактором». Казанцы уступили со счётом 1:2. «Трактор» завоевал Кубок ТАНЕКО. Кроме того, Билялетдинов считает, что «Ак Барсу» повредил предыдущий матч с «Барысом». Главный тренер «Ак Барса» также подвёл итоги предсезонного турнира в Казани.

«Это был худший матч на турнире, даже и говорить нечего. Думаю, что встреча с «Барысом» нам немножко испортила игру. Я это предвидел, даже говорил об этом ребятам. Но, к сожалению, мы не смогли сыграть как необходимо. Но время есть, будем работать и поправлять всё.

Разные по рисунку и характеру получились два матча с «Трактором» на турнире, какие были самые серьёзные ошибки? Ошибок было много, поэтому даже перечислять их не буду. В чём именно повредил матч с «Барысом»? Откровенно говоря, я ждал большего от этой команды. В концовке у нас было уже явное преимущество, где-то ребята играли уже на свободном кураже, нарушая игровые моменты. Они играли, вроде и создавали моменты, и забивали, но не так, как мы это обычно делаем. Есть вещи, над которыми нужно работать.

Итоги матча неудовлетворительные, но какие итоги у турнира? Мне понравилась даже встреча с «Ладой», которая была до турнира. Мобильная, хорошая, движения было много. Да, мы проиграли, но я видел, какие у нас есть вопросы, что нужно поправлять. С «Локомотивом» получилась хорошая, боевая встреча, с «Трактором» первый матч. Финальная встреча огорчила немножко, честно говоря», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Трактора».