Алексей Волков: приезд иностранцев в КХЛ сдерживает обстановка в мире
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о трудностях в подписании игроков-легионеров в КХЛ.
«Трактор» ищет защитника-легионера? Да, мы ищем. К сожалению, несколько неплохих ребят не приняли наше предложение. Но мы продолжаем поиски. Надеюсь, в ближайшее время мы подпишем квалифицированного защитника.
На решение игроков влияет курс рубля? Совокупность факторов. Курс рубля вряд ли влияет, потому что переезд из-за океана в Россию — это серьёзный шаг. Ребят сдерживает обстановка, которая есть в мире, и другие факторы, о которых мы только можем догадываться», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».
Ранее Алексей Волков оценил работу главного тренера челябинского клуба Анвара Гатиятулина.
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