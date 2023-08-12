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Известная певица Билли Айлиш сфотографировалась с джерси «Монреаля»

Известная певица Билли Айлиш сфотографировалась с джерси «Монреаля»
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Известная певица Билли Айлиш сфотографировалась с джерси «Монреаль Канадиенс», сообщается в официальном «твиттере» клуба.

«Уже прошла неделя… но мы всё ещё счастливы как никогда», — говорится в сообщении.

Фото: «Твиттер» «Монреаля» со ссылкой на Бенуа Россо

Отметим, что «счастливы как никогда» в оригинале написаны следующим образом: Happier Than Ever. Это является отсылкой на одноимённую песню Айлиш.

Билли — 21-летняя американская певица в жанрах поп, электропоп, инди-поп. Она выиграла «Оскар» (2022), «Золотой глобус» (2022), семь «Грэмми» (2020 — пять наград, 2021 — дважды). В 2021 году она была включена в список «100 наиболее влиятельных людей 2021 года» по версии журнала Time в категории «Пионеры».

«Монреаль» — старейший и самый титулованный (24 Кубка Стэнли) клуб НХЛ, обладатель множества командных и личных рекордов.

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