«На Основина не рассчитываем». Немировски — о состоянии травмированных игроков «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски рассказал о подготовке команды к сезону и состоянии травмированных хоккеистов клуба.

«Все тренируются у нас. Единственное – ещё Коротков не полностью восстановился после операции. Я думаю, вряд ли он будет готов к началу сезона. На Основина не рассчитываем. Обеспокоен ли центральной линией? У нас есть центры сейчас, мы набрали. Бек может играть спокойно в центре. Мы можем рассматривать вариант, чтобы Бек и Андреофф играли в разных звеньях. Недостаток центральных нападающих открывает путь Ивану Климовичу, он хорошо показал себя на игре в Минске, хорошо смотрелся на вбрасываниях, но над обороной надо поработать.

Какие позиции хотим усилить? На сборе в Минске мы тренировались два раза в день. Там у нас была только одна игра с «Динамо». Думаю, после первых двух матчей на турнире в Питере будем понимать, какие позиции необходимо закрыть. Все ищут игроков в топ-6. Мы тоже. Состояние легионеров? Я думаю, они приехали готовые. Они медосмотр прошли сегодня. Летом они начали тренироваться, больше чем два месяца назад. Знаю, с кем они работали там. Сейчас им надо привыкать к разнице во времени. Они по разным ситуациям приехали позже. У Бека жена рожала. Андреофф только что визу получил.

Что показал матч в Минске? Рабочая команда, видно, что коммуникация была хорошая. Они разговаривали на поле, на скамейке, видно было с первых дней в раздевалке, что коллектив дружный есть. Видно, что они друг друга поддерживают. В обороне выше конкуренция, чем в нападении? Да, в обороне у нас больше людей. Хотели больше набрать. Все очень хорошо выглядят, будет сложно выбирать.

У Гордеева есть опыт игры в нападении? Не рассматриваем его в роли форварда. Мы хотели больших защитников. Сейчас посмотрим на турнире в Питере», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.