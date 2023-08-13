Билялетдинов: Жафярову что-то мешает, возможно, требования для него не самые простые

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Барысом» (5:2) и оценил игру своих подопечных.

«Первый период был интересный, «Барыс» неплохо сопротивлялся. Потом такого не было, ощущалось наше преимущество. К сожалению, пропустили в меньшинстве. Причину понимаем, но пока исправить её не можем. В большинстве желательно забивать больше, но не получилось.

Не было мысли провести ротацию состава? Нет, нам надо подготовить ребят к чемпионату. Вышли из отпуска позже обычного, хотим подготовить их за счёт игр. Поэтому больших изменений не будет.

Что приятно удивило в игре команды на групповом этапе? Ничего не удивляет, ребята делают свою работу, выполняют её правильно. Не всё получается, а отдача и желание есть.

Стоит ли ждать Евгения Свечникова в составе на матч с «Трактором»? Пока нет, он не готов. Дадим ему время, чтобы он поработал, потренировался. Сначала будем тренировать, а потом уже наигрывать.

Как оцениваю игру Тимура Билялова? Сыграл хорошо, достойно. Игра была сложной, было большое преимущество и тогда ребята позволяли себе немного лишнего. Тимур достойно выходил из этих ситуаций. Нормально, уверенно сыграл.

Третья шайба была самой красивой? Да, на самом деле красивая. Хорошо ребята разыграли, солидно. Хороший гол, всем понравился.

Не тревожит, что Дамир Жафяров пока не забивает? Он пришёл в другую команду, возможно, требования для него не самые простые. Хотя ничего сложного нет. Что-то ему мешает, пока смотрим. Надеемся, всё будет нормально.

Сложно будет внедрить Евгения Свечникова в какое-то звено? Сезон длинный, нужны дополнительные игроки. Посмотрим, кто будет лучше смотреться, кто хуже. Сейчас сложно что-то сказать, не могу давать дополнительные оценки. Будем готовить, он тренировался один. Ему немного надо поработать с командой», — приводит слова Билялетдинова сайт «Ак Барса».

В финале турнира «Ак Барс» встретится с «Трактором» 14 августа в 19:00 мск.