Билялетдинов — о Е. Свечникове: пока он находится не в очень хорошей форме

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился первыми впечатлениями от игры Евгения Свечникова. Форвард провёл первую тренировку в составе казанского клуба после подписания двухлетнего контракта.

«Он с командой тренировался только сегодня. А так была работа с двумя-тремя игроками. Пока он находится не в очень хорошей форме. Бросок заметен – бросает резко, точно. А игровое мышление увидим в матчах, надо подождать.

Будет ли Свечников играть в большинстве или меньшинстве? Я сначала хочу посмотреть, что он из себя представляет, сейчас я его изучаю. А когда я поставлю его в какое-то звено, увижу, какими качествами он больше обладает, буду использовать, как могу», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков.