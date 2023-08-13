Е. Свечников: надеюсь, из-за сильной конкуренции «Ак Барс» будет сильнее

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников рассказал о подписании контракта с казанским клубом и поделился ожиданиями от нового сезона.

«Долго не думал над переходом в «Ак Барс». Настрой хороший, рад с игроками пообщаться, с ребятами есть свой менталитет хоккейный. Я надеюсь, из-за сильной конкуренции и команда будет сильнее. С кем поставят в звено — с теми поставят, моё дело сыграть», — приводит слова Свечникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. Контракт Свечникова с «Ак Барсом» рассчитан на два сезона.