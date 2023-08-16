Агент Марушева: «Ак Барс» устраивала только аренда, там рассчитывают на Максима

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Максима Марушева прокомментировал аренду хоккеиста в «Трактор».
«В «Ак Барсе» все места заняты, поэтому договорились с «Трактором», что «Ак Барс» отдаёт его в аренду туда. Алексей Волков (генеральный менеджер «Трактора» — Прим. «Чемпионата») уже давно выходил на нас, были переговоры, и всё зависело от Казани.
Алексей Волков говорил, что «Трактор» хотел выменять или выкупить игрока? Да, об этом были разговоры, но «Ак Барс» устраивала только аренда. В Казани рассчитывают на Марушева в следующем сезоне.
Как сам Марушев отнёсся к тому, что будет играть в Челябинске вместо Казани? Нормально, для него сейчас главное – играть, вернуться в КХЛ. Никаких проблем с этим нет», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».
Напомним, 24-летний форвард в составе «Ак Барса» сыграл 14 матчей, отметившись двумя результативными передачами. С апреля 2021 года Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков.
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