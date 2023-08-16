В НХЛ подтвердили, что планировали матчи «Вашингтона» и «Сент-Луиса» в России

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что НХЛ рассматривала вариант проведения в России матчей «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент‑Луис Блюз», но из‑за пандемии эти планы пришлось перенести.

«Могу подтвердить, что мы серьёзно рассматривали возможность привезти эти команды в Россию. Было желание предоставить звёздам нашей лиги, включая Алекса Овечкина, возможность играть в хоккей перед болельщиками в их родной стране. Но эти планы, пусть они и были предварительными, в итоге оказались отброшены в сторону из‑за пандемии. Наша концепция серьёзно не менялась, но пандемия и текущие события в мире делают её реализацию в краткосрочной перспективе невозможной», — приводит слова Дэйли «Матч ТВ».

Напомним, ранее между клубами КХЛ и НХЛ состоялось три матча. В 2008 году магнитогорский «Металлург» уступил в Берне на Кубке Виктории «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:4. Следующие два матча прошли в 2010 году. Рижское «Динамо» дома проиграло «Финикс Койотс» 1:3, а СКА дома победил «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:3.