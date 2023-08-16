Агент Дер-Аргучинцева: Семён должен стать одним из лучших центрфорвардов КХЛ

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Семёна Дер-Аргучинцева, рассказал про игру хоккеиста в межсезонье.

«Никаких проблем нет, он привыкает – новые партнёры, новая команда, новая обстановка. Мы с ним общались, всё нормально. Думаю, на следующем турнире он себя проявит. Когда что-то получается, а что-то – нет, это нормально.

Он может стать одним из лучших центральных нападающих КХЛ? Он должен стать одним из лучших центральных. У него есть все возможности для этого, всё в его руках», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 22-летний Дер-Аргучинцев принял участие лишь в одной встрече НХЛ за «Торонто», не отметившись результативными действиями. Бóльшую часть сезона россиянин провёл в АХЛ, выступая за «Торонто Марлис». Форвард набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл в пяти встречах, записав на свой счёт 3 (2+1) балла.