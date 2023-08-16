Бабаев — о ситуации Федотова: обходить санкции будет невозможно, ФХР не пойдёт на это

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, что не видит вариантов обхода Федерацией хоккея России решений Международной федерации хоккея относительно российского голкипера Ивана Федотова.

«Понимаете, приостановление членства не означает исключения. ФХР по закону должна действовать согласно решениям ИИХФ, и я не понимаю, как ФХР может это обойти.

Обходить санкции будет невозможно. Если мы будем запрашивать трансферы, даже внутри — ФХР не пойдёт на такие вещи. Потому что КХЛ всё равно часть Федерации хоккея России, входит в структуру.

Раньше не было похожих ситуаций — это такой единственный случай. И то потому, что для ЦСКА возникла ситуация, в которой они могли заключить контракт, посчитали возможным», — заявил Бабаев в интервью Metaratings.ru.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал дисквалификацию российского голкипера Ивана Федотова от ИИХФ.