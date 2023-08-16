Плющев — о контракте Федотова: в том, что произошло, виновато руководство ЦСКА

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал дисквалификацию российского голкипера Ивана Федотова от ИИХФ.

«В том, что произошло — виновато руководство ЦСКА и агент хоккеиста. Этот вопрос нужно было решать не сейчас, а ещё весной. Честно говоря, во всей этой истории жалко самого игрока. У Федотова сейчас тот самый возраст, когда игрок может выйти на первые роли в чемпионате КХЛ. Да, понятно, что это было бы уже в ходе сезона, потому как все же Иван год был вынужден пропустить по известным причинам. Почему всё решили выяснять непосредственно в августе?

На мой взгляд, у «Филадельфии» нет такой очевидной необходимости в Федотове и полагаю, что с заокеанским клубом можно было договориться таким образом, чтобы сезон Федотов отыграл за ЦСКА, а потом бы армейский клуб решил бы с «Филадельфией», кому вратарь больше нужен. Что же касается разговоров относительно нужно ли выходить из состава ИИХФ, для меня ответ очевиден – нет, иначе игроки начнут массово уезжать, имея контракты с клубами КХЛ. Кроме того, начнут серьёзные проблемы с детским хоккеем. Мы вернёмся на международную арену – в этом сомнений нет, так что рубить отношения с Международной федерацией хоккея ни в коем случае нельзя», — сказал Плющев в интервью Allhockey.

Ранее известный агент Шуми Бабаев поделился мыслями о решении ИИХФ касательно ситуации с контрактом голкипера Ивана Федотова.