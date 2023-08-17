Моисеев и Подъяпольский покинут СКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Данила Моисеев и вратарь Владислав Подьяпольский покинут СКА. Также петербургский клуб покинет нападающий Николай Прохоркин, о чём ранее объявлял главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В Санкт-Петербург Подъяпольский перешёл по ходу прошлого сезона КХЛ из «Северстали», за которую вратарь провёл 19 матчей, отражая 89,5% бросков с коэффициентом надёжности 2,78. За петербургский клуб голкипер в прошлом сезоне КХЛ провёл 15 матчей, в которых одержал пять побед с процентом отражённых бросков 90%. В плей-офф на счету вратаря три матча с процентом отражённых бросков 86,7%.

Моисеев в прошлом сезоне провёл 22 матча, отметившись одной результативной передачей.