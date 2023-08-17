«Амур» заключил пробный контракт с нападающим Еремеем Шумилиным
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«Амур» заключил пробный контракт с нападающим Еремеем Шумилиным, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
Форвард из системы «Локомотива» Шумилин в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, в МХЛ выступал за «Локо»: в 186 матчах забросил 55 шайб и отдал 74 результативные передачи.
Игрок неоднократно вызывался в расположение молодёжной сборной команды страны, с которой выигрывал Кубок Глинки/Гретцки.
Напомним, в прошлом сезоне «Амур» не смог пробиться в плей-офф и занял по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ десятое место в таблице Восточной конференции.
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