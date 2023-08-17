«Амур» заключил пробный контракт с нападающим Еремеем Шумилиным, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Форвард из системы «Локомотива» Шумилин в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, в МХЛ выступал за «Локо»: в 186 матчах забросил 55 шайб и отдал 74 результативные передачи.

Игрок неоднократно вызывался в расположение молодёжной сборной команды страны, с которой выигрывал Кубок Глинки/Гретцки.

Напомним, в прошлом сезоне «Амур» не смог пробиться в плей-офф и занял по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ десятое место в таблице Восточной конференции.