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Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в товарищеском матче

Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в товарищеском матче
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В Балашихе состоялся товарищеский матч между «Витязем» и московским «Динамо». Победу в малорезультативном матче одержали динамовцы со счётом 2:1.

Счёт уже на 38-й секунде матча открыл нападающий «Динамо» Егор Петухов с передач Егора Мартынова и Андрея Миронова. В начале второго периода упрочил преимущество москвичей Джордан Уил. «Витязю» удалось отквитать одну шайбу в большинстве благодаря голу Владимира Галузина с передач Владислава Кары и Николя Тимашова. Отметим, что большой и дисциплинарный штрафы как зачинщик драки получил форвард «Динамо» Иван Муранов, схватившийся с Русланом Педаном.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
17 августа 2023, четверг. 13:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Петухов (Мартынов, Миронов) – 00:38 (5x5)     0:2 Уил – 23:11 (5x5)     1:2 Галузин (Кара, Тимашов) – 57:21 (5x4)    

В следующем товарищеском матче «Витязь» сыграет с «Куньлунем» 19 августа. Московское «Динамо» следующий матч проведёт на Кубке мэра Москвы 24 августа с ЦСКА.

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