Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в товарищеском матче

В Балашихе состоялся товарищеский матч между «Витязем» и московским «Динамо». Победу в малорезультативном матче одержали динамовцы со счётом 2:1.
Счёт уже на 38-й секунде матча открыл нападающий «Динамо» Егор Петухов с передач Егора Мартынова и Андрея Миронова. В начале второго периода упрочил преимущество москвичей Джордан Уил. «Витязю» удалось отквитать одну шайбу в большинстве благодаря голу Владимира Галузина с передач Владислава Кары и Николя Тимашова. Отметим, что большой и дисциплинарный штрафы как зачинщик драки получил форвард «Динамо» Иван Муранов, схватившийся с Русланом Педаном.
В следующем товарищеском матче «Витязь» сыграет с «Куньлунем» 19 августа. Московское «Динамо» следующий матч проведёт на Кубке мэра Москвы 24 августа с ЦСКА.
- 17 августа 2023
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