В «Куньлунь» перешёл белорусский форвард минского «Динамо» на правах аренды

Защитник Никита Парфенюк пополнил состав «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба китайского клуба. Он перешёл в команду по договору аренды из минского «Динамо», с которым недавно заключил контракт.
В Беларуси 19-летний нападающий играл за «Юность» в Высшей лиге, а последние полтора года провёл в OHL за «Ошава Дженералс». В 90 матчах в Канаде Парфенюк забросил четыре шайбы и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко с показателем полезности «-6».
Никита в 2021 году стал чемпионом Беларуси в составе «Юности».
Напомним, «Куньлунь Ред Стар» стал победителем предсезонного турнира Кубок Лады — 2023, одержав две победы и набрав четыре очка в трёх матчах.
Ранее исполнительный вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов рассказал о целях китайского клуба на будущий сезон.
- 17 августа 2023
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