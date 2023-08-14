«Мы не играем в КХЛ, чтобы отбывать номер». В «Куньлуне» рассказали о целях на сезон

Исполнительный вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов рассказал о целях китайского клуба на будущий сезон.
«У нас задача — выходить в плей-офф. Мы не играем в КХЛ, чтобы отбывать номер. У нашей команды две задачи: удачно выступить в регулярке и подготовить китайских хоккеистов в национальную команду.
В феврале будут игры у сборной Китая, у нас почти все ребята задействованы, поэтому для нашей команды будет самый сложный календарь, чем у остальных клубов КХЛ. Спасибо лиге, что пошли нам на встречу. Около 10 дней игроки будут в сборной, и поэтому в этом сезоне нас ждут матчи чуть ли не каждый день. Будем два дня подряд играть, один день отдыха и снова две игры.
Мы клуб-сборная. Нам надо подводить лидеров под турниры. Надо совместить задачи чемпионата и сборной. Будем собирать этот пазл», — сказал Феоктистов в интервью Legalbet.
Напомним, «Куньлунь Ред Стар» стал победителем предсезонного турнира Кубок Лады — 2023.
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