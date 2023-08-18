Нападающий «Торпедо» Фирстов высказался о дубле в ворота «Дизеля»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Владислав Фирстов прокомментировал победу в контрольном матче с пензенским «Дизелем» (2:1). Фирстов оформил дубль.
«Рад, что я и команда, мы прогрессируем с каждой игрой. Первая игра, можно сказать, была немножко комом. Давно не играли, только между собой. С ребятами из КХЛ, ВХЛ мы не играли полноценные игры. Сыграли два по 20. Сегодня сыграли полноценную игру. Считаю, что очень хорошо провели её. Много что получалось, тем более у нас играли молодые ребята. Мы их поддерживали. Видно было, что они немного раскрепостились. Понятно, что у них был небольшой мандраж, но мы старались всячески им помочь, где-то подсказать. Конечно, мы не тренеры, чтобы учить их играть в хоккей, но так иногда подсказать, чтобы они делали правильные действия. За счёт хороших действий победа и сложилась.
Придадут ли уверенности две шайбы? Я бы не сказал. В первую очередь выиграла команда. Сегодня мне повезло — я два гола забил, завтра другому повезёт. Всё равно здесь есть доля везения. Если бы Макс (Летунов. — Прим. «Чемпионата») не отдал бы мне от борта на второй гол, вратарь бы не прыгнул — я бы не забил. Мы должны быть одним целым, каждый должен делать своё дело. За счёт этого и складываются голы», — сказал Фирстов в интервью клубной пресс-службе.
- 18 августа 2023
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