Защитник «Торпедо» назвал самое сложное из требований Ларионова

Защитник «Торпедо» Арсений Варлаков подвёл итоги контрольного матча с «Дизелем» (2:1) из ВХЛ и рассказал о требованиях главного тренера Игоря Ларионова. Для нижегородского клуба эта победа стала первой в межсезонье.

«Хорошая игра получилась. Чуть страдает пока реализация. Но мы стараемся, и в сезоне всё будет лучше. За время сборов до нас донесли все требования тренерского штаба, и мы понимаем, что нужно делать, чтобы приносить пользу команде. Самое сложное из требований Игоря Ларионова –это скорость принятия решения. Нужно думать быстрее на несколько секунд, быстрее принимать решения. Чтобы лучше отдать передачу партнёру, чтобы у него в свою очередь было больше времени, чтобы подумать и принять своё решение. Мы сейчас играем в три пары защитников. В первой игре было сложно, а начиная со второй игры мы поняли, как надо играть, чтобы не уставать быстро. В первую очередь, не переигрывать – быстрые смены и быстрые решения», — приводит официальный сайт КХЛ слова Варлакова.