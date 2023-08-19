Экс-игроки НХЛ Томас Ванек и Райан Миллер стали скаутами «Сан-Хосе», сообщает пресс-служба «Шаркс». Оба бывших игрока НХЛ ранее выступали за «Баффало» вместе с генменеджером «Шаркс» Майком Гриром.

43-летний Миллер будет скаутом по вратарям, а также займётся развитием молодых голкиперов из системы клуба. Миллер провёл в НХЛ за карьеру 796 матчей и одержал 391 победу. Райан входит в топ-15 лидеров среди вратарей по количеству побед в истории НХЛ и занимает первое место среди всех американских вратарей.

39-летний Ванек будет скаутом по штату Миннесота. Его 16-летний сын Блэйк выступает за одну из школьных команд штата. Ванек на Драфте НХЛ 2003 года был выбран «Баффало» под общим пятым номером, что является рекордом для хоккеистов Австрии.

Также бывший журналист Игорь Еронко стал скаутом «Сан-Хосе», который будет отвечать за поиск талантов для клуба в России. Ранее он являлся ассистентом генерального менеджера «Авангарда», а после этого стал занимать должность руководителя направления молодежного резерва клубной академии в Омске.