«Нам очень повезло». В «Айлендерс» высоко оценили голкиперов Сорокина и Варламова

Помощник генерального менеджера «Айлендерс» Крис Ламорелло заявил, что команде очень повезло, что российские голкиперы Илья Сорокин и Семён Варламов продлили контракты с клубом. Варламов подписал новый четырёхлетний контракт с кэпхитом $ 2,75 млн, Сорокин заключил соглашение на восемь лет с кэпхитом $ 8,25 млн.
«Когда вы смотрите на список игроков нашей команды, вы говорите о стабильности. Мы считаем, что в этом наша сила. «Айлендерс» всегда будут командой, которая должна уметь играть в разных стилях и добиваться успеха с любыми соперниками.
Я думаю, что мой отец (генменеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло. — Прим. «Чемпионата») говорил это много раз. Он любит строить команды от вратарей, и нам очень повезло, что Сорокин и Варламов остались с нами. Они подписали долгосрочные контракты и являются огромной частью нашего настоящего и нашего будущего. Когда вы начинаете строить команду с этих двух вратарей, вы знаете, что каждый вечер у вас будет шанс на победу», — цитирует Ламорелло пресс-служба клуба.
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