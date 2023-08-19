«Торпедо» повторно обыграло «Дизель» в товарищеском матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и пензенский «Дизель». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Торпедо» одержало победу со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). Вчерашний матч между этими командами так же остался за нижегородцами со счётом 2:1.

На 21-й минуте счёт открыл хоккеист «Дизеля» Алексей Митрофанов. Затем «Торпедо» забросило три шайбы подряд. Сначала отличился Дмитрий Бреус с передач Ю Сато и Василия Атанасова, затем забил Деннис Ян с пасов Кирилла Свищева и Богдана Конюшкова. Третья шайба на счету Егора Виноградова с передач Артёма Мисникова и Глеба Чеснокова. «Дизель» сократил отставание в счёте благодаря шайбе Александра Тимирёва с паса Зигурдса Подзиньша, но на большее пензенский клуб не хватило.

«Торпедо» начнёт сезон КХЛ матчем с ярославским «Локомотивом» 3 сентября.