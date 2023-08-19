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«Торпедо» повторно обыграло «Дизель» в товарищеском матче

«Торпедо» повторно обыграло «Дизель» в товарищеском матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и пензенский «Дизель». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Торпедо» одержало победу со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). Вчерашний матч между этими командами так же остался за нижегородцами со счётом 2:1.

На 21-й минуте счёт открыл хоккеист «Дизеля» Алексей Митрофанов. Затем «Торпедо» забросило три шайбы подряд. Сначала отличился Дмитрий Бреус с передач Ю Сато и Василия Атанасова, затем забил Деннис Ян с пасов Кирилла Свищева и Богдана Конюшкова. Третья шайба на счету Егора Виноградова с передач Артёма Мисникова и Глеба Чеснокова. «Дизель» сократил отставание в счёте благодаря шайбе Александра Тимирёва с паса Зигурдса Подзиньша, но на большее пензенский клуб не хватило.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
19 августа 2023, суббота. 10:55 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Дизель
Пенза
0:1 Митрофанов – 20:44 (5x5)     1:1 Бреус (Сато, Атанасов) – 30:16 (5x5)     2:1 Ян (Свищев, Конюшков) – 40:44 (5x5)     3:1 Виноградов (Мисников, Чесноков) – 43:10 (5x5)     3:2 Тимирёв (Подзиньш) – 46:18 (5x4)    

«Торпедо» начнёт сезон КХЛ матчем с ярославским «Локомотивом» 3 сентября.

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