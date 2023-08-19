«Приятно сыграть против команды, которая меня воспитала». Конюшков — о матче с «Дизелем»

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков высказался о контрольных матчах с пензенским «Дизелем». Нижегородцы одержали две победы — 2:1 и 3:2.

«Наши болельщики, как и мы, соскучились по хоккею. На эти два матча продавались не все секторы, но я уверен, что на матч с «Металлургом» придёт много болельщиков. Матчи с «Дизелем», безусловно, для меня особенные. Первую игру я смотрел с трибуны. Ни за кого не болел, просто наслаждался хоккеем. В «Дизеле» играет мой близкий друг Роман Авдюшкин, с которым мы прошли всю школу и плотно общаемся. И сегодня было интересное ощущение, когда мы вышли друг против друга в стартовых пятёрках.

В целом было приятно сыграть против команды, которая меня воспитала. Не отношу себя к опытным игрокам. Опытные защитники — это Михаил Орлов, Антон Сизов и Даниил Бокун. Я же в той группе игроков, которая более-менее понимает схему игры «Торпедо». Нас нельзя назвать опытными. У нас багаж – один год опыта в команде. А ребята с «Чайки» даже в ВХЛ не играли, но они себя хорошо проявили, стоит отдать им должное.

В это межсезонье много позитивных эмоций от меня исходит? Мы все стараемся наслаждаться тем, что делаем. У нас был хороший ударный микроцикл, но мы старались находить время для улыбок. В сочетании с хорошей работой, разумеется», — приводит слова Конюшкова официальный сайт КХЛ.