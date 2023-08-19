«Крутой эксперимент». Игорь Ларионов — о пяти защитниках «Торпедо» на площадке

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, как в матче с «Дизелем» (3:2) на площадке оказались пять защитников автозаводцев.
«Пять защитников на последней минуте? Это был крутой эксперимент. Для того чтобы мы смогли сделать счёт 4:2. Миша Орлов мог забить в пустые ворота, неплохо сыграл, но, видимо, оказался в той позиции, где он не привык быть — на месте центрального. Мы сделали это умышленно, чтобы немного встряхнуть ребят, дать им возможность получить удовольствие от концовки. Попробовать ребят в разных ситуациях. Это был экспромт, абсолютно», — сказал Ларионов в интервью клубной пресс-службе.
Завтра, 20 августа, «Торпедо» в Нижнем Новгороде встретится с новокузнецким «Металлургом». Начало игры — в 13:00 по московскому времени.
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