Игорь Ларионов оценил игру хоккеистов, командированных из «Торпедо» в «Дизель»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру хоккеистов, командированных в пензенский «Дизель». Сегодня, 19 августа, нижегородцы одержали победу в контрольном матче со счётом 3:2, днём ранее они выиграли — 2:1.
«Зидан (Зинаддин. — Прим. «Чемпионата») сегодня сыграл блестяще, я считаю. Сыграл и Уткин хорошо. Александр Пелевин тоже неплохо выглядел. Левинский меньше был заметен. В целом по одной игре, конечно, трудно делать выводы. Ребята находятся в стадии становления.
Команда у «Дизеля» возрастная. И их приоритет, кого выставлять. Нам хочется, чтобы больше игроков из нашей молодёжи, которых мы туда отправляем, получали важные роли в ВХЛ. Если наши игроки будут сидеть на лавке, то смысл фарм-клуба теряется», — сказал Ларионов в интервью клубной пресс-службе.
- 19 августа 2023
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