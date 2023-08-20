Агент Черных: думаю, клубы КХЛ пожалеют о том, что не выбрали Мёркли

Хоккейный агент Александр Черных считает, что многие клубы КХЛ пожалеют, что не подписали защитника Райана Мёркли. Игрок обороны с опытом игры в НХЛ подписал контракт с «Куньлунем».

«По Райану мы разговаривали со всеми клубами КХЛ. И для меня было удивлением, что многие клубы проигнорировали этого игрока. Надеюсь, в его лице мы увидим что-то интересное для КХЛ. Другие иностранные защитники, которых подписывали клубы – это сомнительные для меня подписания. Даже не из-за того, что наше агентство представляет интересы этого игрока, просто, на мой взгляд, есть ребята, которые как минимум не хуже, а то и лучше этих иностранных защитников, которых зашли в нашу лигу.

Думаю, что их игра в чемпионате даст ответы на все вопросы. По Райану у нас был диалог с «Куньлунем», также минское «Динамо» проявляло интерес. С китайским клубом довольно-таки быстро договорились. И они, узнав о том, что он готов приехать, практически моментально приняли решение, договорились о контракте и подписали.

Это разносторонний хоккеист. Думаю, он может и спокойно сыграть в большинстве, где-то добавить креатива. Вопрос: во что будет играть команда и как его будет использовать тренер? По мне, например, Кирилл Кольцов рано закончил карьеру, спокойно мог играть, вообще без проблем. Почему его не видели некоторые тренеры – вот для меня большой вопрос. Так же как и сейчас Яков Рылов играет, он не проигрывает ни в профессионализме, ни в мастерстве. Мне кажется надо смотреть не на возраст, а кто как играет. Поэтому, надеюсь, появление Райана в КХЛ будет усилением, интересно за ним следить. Думаю, те команды, с которыми мы общались, пожалеют о том, что они не сделали выбор в пользу игрока», – цитирует Черных Metaratings.ru.

Прошедший сезон Мёркли провёл в АХЛ, выступая за «Сан-Хосе Барракуда» и «Колорадо Иглз», где набрал 22 (2+20) очка в 58 матчах регулярного чемпионата. На драфте НХЛ-2018 он был выбран клубом «Сан-Хосе» под общим 21-м номером. В НХЛ на счету 23-летнего игрока обороны шесть очков в 39 матчах.