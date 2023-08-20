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«Амур» обменял Николишина в «Авангард» на защитника Спиценко и нападающего Фесенко

«Амур» обменял Николишина в «Авангард» на защитника Спиценко и нападающего Фесенко
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По информации «Чемпионата», «Амур» обменял нападающего Ивана Николишина в «Авангард» на защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко.

Ранее руководство хабаровского клуба сообщало, что Николишину было сделано квалификационное предложение на улучшенных условиях в виде двухлетнего контракта, которое игрок не принял. 27-летний Николишин в прошедшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром «Амура» с 42 очками (17+25) в 67 матчах.

23-летний Спиценко в прошлом сезоне выступал за курганский клуб ВХЛ «Зауралье». В 48 матчах игрок обороны забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков.

18-летний Фесенко минувший сезон играл за «Омских Ястребов» в МХЛ и «Омских Крыльев» в ВХЛ. В 40 встречах МХЛ и ВХЛ форвард набрал 16 (7+9) результативных баллов.

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