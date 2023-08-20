Защитник «Торпедо»: в ВХЛ есть команды, которые спокойно могут играть в КХЛ

Защитник «Торпедо» Михаил Орлов прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» (3:2 Б) и сравнил уровень игры в КХЛ и ВХЛ.
«Сегодня была сложная игра, хотя и начали мы её с быстрого гола. Мы из-за эмоций упустили нить своей игры, и пришлось какое-то время её искать. Играть пять матчей за шесть дней нам не надоело, конечно. Мы только вышли, тренируемся всего третью неделю. Когда играешь в три пары защитников, то постоянно в игровом тонусе. Лично для меня это оптимально. Когда семь защитников, то иногда возникают паузы, в которые остываешь, потом тяжело войти в игру.
Не сказал бы, что команды ВХЛ значительно ниже уровнем, там есть недооценённые исполнители. Пропасти между ВХЛ и КХЛ нет. Есть команды ВХЛ, которые спокойно могут играть в КХЛ», — приводит слова Орлова сайт КХЛ.
Ранее главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог матча с новокузнецким «Металлургом» (3:2 Б).
- 20 августа 2023
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