«Торпедо» хотело побаловать «сказочным» хоккеем». Ларионов — об игре с «Металлургом»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог матча с новокузнецким «Металлургом» (3:2 Б).

«Можно под разным углом рассматривать эту игру. Сегодня была первая игра, когда мы вышли оптимальным составом, и, по мнению тренерского штаба, в действиях игроков присутствовал даже не академизм, а небольшая расслабленность. Хотели сыграть покрасивее. В ситуациях, когда надо было доводить дело до конца, хоккеисты грешили лишними передачами. Но это нормальный процесс. Игроки хотели в последней домашней игре побаловать зрителей «сказочным» хоккеем, который временами получался, а временами нет.

Сегодня был важен не результат, а процесс. Как кто правильно играет, как кто выполняет те элементы, которые мы требуем. После второго периода мы сказали, что игра через длинный пас — это не наше. В этом случае появляются разрывы между нападающими и защитниками. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы быть более компактными. Короткий пас и атака тремя-четырьмя игроками. Понравилось, что в третьем периоде команда не свалилась на индивидуальные действия и продолжила действовать в комбинационном ключе.

Что касается гола Николая Коваленко, то мы не склонны забирать индивидуальные качества игроков. Эти качества должны применяться, когда они необходимы. Сергей Гончарук, Алексей Кручинин, другие ребята сегодня хотели сделать из хорошего лучшее. А Коваленко сделал то, что нужно было — и забил хороший гол.

В целом, подводя итоги половины тренировочного кэмпа, можно сказать, что не всё плохо. Главное, что все живы и здоровы и получили возможность наиграться. Защитники, похоже, начинают осваиваться при игре в три пары. Сегодня решили выпустить седьмым защитником Арсения Варлакова, но это привело к срыву игрового ритма. Играть в три пары не так сложно. В НХЛ есть защитники, которые играют более 30 минут за матч. Важно было понять, сможем мы выдержать или нет. И, судя по всему, ребятам нравится играть в три пары.

Почему настолько статично действовали сегодня в большинстве? Этот элемент пока не отработан. Хотя ребята остались по большей части все те же, но мы им напомним, что надо делать при игре в большинстве, а дальше они разберутся.

Адама Гуску планировали сегодня выпустить на вторую половину матча, потому что он набирает обороты. Даниил Веряев и Кирилл Ураков сегодня отсутствовали из-за небольших повреждений. Марк Марин пока не готов. Александр Дарьин, Егор Виноградов, Ю Сато — это ближайший резерв, который находится вместе с командой», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.