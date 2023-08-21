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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин посетит академию «Трактор»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин посетит академию «Трактор»
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин посетит академию «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«Воспитанник «Трактора» встретится с юными хоккеистами и проведёт автограф-сессию. 22 августа обладатель Кубка Стэнли посетит академию «Трактор» и станет почётным гостем турнира, в котором принимают участие команды 2007 года рождения.

Валерий Ничушкин и хоккейный тренер Павел Маркидан проведут мастер-класс для детей на льду, после чего состоится автограф-сессия для всех желающих», — сказано в сообщении клуба.

Ничушкин — бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2013, серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона-2012/2013 в составе «Трактора», обладатель Кубка Стэнли 2022 года в составе «Колорадо Эвеланш».

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