Вратарь Подъяпольский обменян из СКА в «Ладу»

Голкипер Владислав Подъяпольский был обменян из СКА в тольяттинскую «Ладу». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний Владислав Подъяпольский провёл 19 матчей за череповецкую «Северсталь» и 15 — за СКА. В плей-офф, выступая за СКА, он выходил на лёд в трёх встречах, в которых пропустил четыре шайбы. Ранее голкипер также выступал за казанский «Ак Барс» и новокузнецкий «Металлург».

«Лада» в новом сезоне только вернётся в Континентальную хоккейную лигу. 16-й сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». «Лада» в своей первой игре встретится с челябинским «Трактором» 2 сентября. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.